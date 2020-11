Zimný oddych na 1000 rôznych spôsobov

V kultúre máme síce zaužívané, že na dovolenku sa predsa chodí cez leto. Dávame si oddych, keď energia prírody je v najväčšom rozkvete a aktivite. Je príjemné to obdobie využiť na spoznávanie nových teritorií, zážitkov....

Až teraz začína obdobie, keď si môžeme darovať dovolenku na 1000 rôznych spôsobov.



Keď sa chceme viacej naladiť na súlad s prírodou, až teraz je ideálny čas na ponor do seba a poriadny hĺbkový výdych. Na jeseň prirodzene triedime a púšťame čo nám už neslúži, aby počas zimy mohla nastať regenerácia až do kostí.

Tých 1000 spôsobov ako sa o seba v zime lepšie postarať už nechám na vašu osobnú kreativitu, ale napadli mi tri veci, ktoré sú pre mňa dôležité.



1. Z môjho pohľadu je zima ideálny čas na hlbšie skúmanie meditácií. Dať hlboký oddych hlavičke a nášmu premýšlaniu sa nám práve v zime najviac zúročí. Nebude nás tak ťahať do výkonu a rôznych výziev, ktoré nás práve cez zimu môžu najviac vyčerpať.

2. Dovoliť svojmu srdcu a emóciám výživnú pauzu.

Závislosť na emóciách je už aj vedecky potvrdená a mám pocit, že si ju všetci na nejakej úrovni uvedomujeme. Môžu sa tam objavovať rôzne strachy a skryté obavy. Je úplne okej byť iba tak, v príjemnej neutralite a tichu.

3. Darovať obličkám poriadnu starostlivosť.

Z čínksej medicíny majú práve obličky v zime najväčšiu aktivitu a makačku. A práve nedávno ako som ležal v teplom kúpeli, som si uvedomil, akú dovolenku práve dávam svojim obličkám. Konečne si môžu oddýchnuť od tej neustálej driny zahrievania nášho tela na cca 37 stupnov celzia.

V kultúre často ale letí a sú cool skôr veci, ktoré z teba zaručene spravia supermana ako Wim Hof metóda alebo otužovanie - je ale rovnakou váhou vyzdvihovaná aj sebastarostlivosť a láskavá príprava?



Čím lepší oddych si v zime doprajeme, tým kvalitejšiu energiu budeme mať na nové veci na jar.