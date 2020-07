Posledný kus cesty

Keby som mohol vypychnúť jednu vec, ktorú by som si želal, tak by to bolo, aby sa ľudia o seba začali naozaj zaujímať do hĺbky a do detailu.

Po vysokej škole sa mi naštastie život začal otáčať tým správnym smerom. Myslím tým konkrétne, že som sa pomaly otváral veciam aj mimo môj vtedajší zorný uhol - meditácia, čínska medicína, esenciálne oleje, proces orientovaná práca či rôzne druhy vedomejšieho pohybu. Viedlo ma to hlbšie do života a krok po kroku som zisťoval, čo vlastne tvorí to moje vnímanie reality. Ako si ju vytváram a ako to môžem ovplyviť - zdravo, aby to bolo so mnou aj s okolím v súlade. Lebo ego, či naše premýšlanie si dokáže vymyslieť rôzne vychytávky, ale používať tie nástroje tak, aby boli v súlade s mojou dušou a telom je už troška iný stupeň umenia.

Doteraz sa učím skôr cibriť svoju intuíciu a snažím sa nájsť balans v tom milióne životných polarít.

Obrovský základ mi dala Meditačná škola, na ktorú som vtedy narazil. Aj teraz ma zalieva vďačnosť keď si spomeniem koľko neskutočne prospešných a hlbokých vhľadov som si pri nej uvedomil. Po rokoch mi z toho už veľa príde ako prirodzená súčasť môjho sveta. Až zabúdam, že ostatní ľudia o tom veľa nevedia. Preto som sa rozhodol vytvoriť tento môj projekt, cez ktorý pomaly zdieľam, to čo viem a považujem za naozaj hodnotné. To čo mi naozaj mení kvalitu života a vnímania k lepšiemu. Je to celé obrovský balík čo sa v nás môže diať a verím, že keď sa v tom budeme spoločne vzdelávať a budeme sa potom v sebe lepšie vyznať, až potom sa môže celá spoločnosť posunúť o kročik k tomu slávnemu vnútornému mieru. Každý k tomu môže prispieť.

Keby som mohol vypychnúť jednu vec, ktorú by som si želal, tak by to bolo, aby sa ľudia o seba začali naozaj zaujímať do hĺbky a do detailu. A hlavne mali voči tomu trošku menej strachu, čo prichádza s lepším vzdelaním, ale hlavne so zakorenením vedomia v tele tj. mimo ega. Pretože hlavný strach v týchto veciach produkuje hlavne naše ego.

Takže meditácia, ak je uchopená správne tak zaisťuje oveľa menej strachu, väčšiu otvorenosť a hravosť voči sebe a vonkaješiemu svetu. Je to cesta, ktorá je niekedy náročná, ale prináša exotické ovocie. A to nikde inde nebudete môcť ochutnať.