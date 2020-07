Dávaj si iba príjemnú výzvu

Aký máme vzťah k jednotlivým častiam seba častokrát odráža aj to aký máme postoj k výzvam. Rád by som to dnes trochu priblížil, nech sa v tom vieme zdravšie orientovať.

Rád si vytváram rôzne mentálne pomôcky, ktoré mi pomáhajú zvládať bežné životné výzvy o trochu príjemnejšie. Aj toto je jedna z nich, ktorú si často pripomínam. Používam ju hlavne keď cvičím alebo sa zameriavam na rast v akejkoľvek oblasti.

V tomto smere poznám tri typy ľudí. Tí čo si hlavne užívajú a pri akejkoľvek predstave makačky sa im robí na koži vyrážka. Na druhej strane sú zase makači, ktorí vyzerajú, že sa hlavne treba zodrať z kože a keď poriadne netrpíš tak vlastne akoby si ani nežil. No a potom je tu tretia skupina, ktorá to dokázala inteligentne skĺbiť a zobrať si z oboch polarít to najlepšie. Vznikne z toho práve takzvaná “príjemná výzva”, keď kultivujeme lákavosť a makačku súčasne. Posúvame svoje hranice, ale zároveň si ich nadstavujeme tak, aby to bolo pre nás prospešné a nevyčerpávalo nás to.

Všímam si, že je niekedy veľmi tažké sa v tom vidieť, kde mám svoje tendencie. Uvedomujem si akú veľkú rolu tam zohrávajú osobné skúsenosti, prebraté vzorce z kultúry a rodiné traumy. Ale aj toto je jeden zo spôsobov ako sa môžme na tej škále uvidieť a začať to postupne meniť.

Ako to máš ty? Máš pocit, že by si potreboval viacej zamakať alebo si viac užívať to čo robíš?



.