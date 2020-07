Pulzácie ako prejav života

Rád by som poisal ako vnímam jeden z prejavov života, ktorý keď si uvedomíme, nám môže pomôcť vidieť veci z inej perspektívy.

Dnes som sa prechádzal so psom ponad dedinské humná. Mimo mesta mi to akosi lepšie myslí. Prichádzajú hlbšie vhľady a lepšie sa viem sústrediť na flow kam ma to vedie. Uvedomil som si, že chcem zdielať hlavne veci, ktoré budú prospešné. Veľa totiž vidím rôzne teórie, filozofie či zamyslenia, ale až príliš často sa mi stáva, že spadnú do kategórie “zaujímavé”. Zaujímavé a čo ďaľej? Je to niečo čo prospešne ovplyvní môj život?

Pri prechádzke som kontemploval o téme pulzácie v živote. Už dlhší čas si uvedomujem ako život plynie a prejavuje sa v pulzáciách. V pulzáciach, ktoré majú taký kontrastný charakter a navzájom sa dopĺňajú a podporujú. Už starí taoisti to zjednodušili do princípu YIN a YANG. Dve strany energie, ktoré spolu tancujú v našom zažívaní na nekonečno veľa spôsobov. Pár z nich spomeniem - múdrosť a strach, nádych a výdych, pohyb a spočívanie, premýšlanie a bytie, rozvoj a rozklad, chlad a teplo a podobne.

A tu som si presne uvedomil ako mi veľmi pomáha si všímať aký mám k jednotlivým týmto stranám pulzácie vzťah. Lebo tento vzťah potom priamo ovplyvňuje moje reakcie, nálady či celkový môj pocit zo seba. Preto by som chcel, aby si si toto zobral ako inšpiráciu čo si najbližší čas môžeš všímať.

Jeden z príkladov môže byť, že sa v živote pohybujeme ako delfín, ktorý sa ponára pod vodu a následne skáče nad hladinu. Najprv sa músíme ponoriť, oddychovať, nabrať energiu, poliečiť zraniteľnosť, zozbierať perly z popod vody a potom si vo výsoku užívať, radovať sa a pracovať. Ani jedna z týchto fáz by nemala byť dominantná. Môže to byť prirodzený flow, ktorý si užívame bez ohľadu na to v ktorej fáze žívota sa nachádzame. Ale práve vzťahy a postoje k týmto kvalitám sú to čo ten flow narúšajú. Potom sa stáva, že sa chceme trepotať stále nad hladinou v radosti, lebo máme strach zo smútku, z ponoru ako keby to bolo niečo negatívne. Je to jedna z milióna možností. Čo nám ale môže pomôcť je zamerať svoju všímavosť na tieto pulzácie. Keď si všimnem niekde odpor, je to skvelý prvý signál, že by mohlo byť veľmi prospešné sa na to jedným očkom mrknúť. Pozvať tento odpor na rande a trošku ho vyspovedať. Pred čím nás vlastne chráni?