Každý potrebujeme svoju gorilu

Tento post nadväzuje na predchádzjúci. Ak si nečítal, mrkni Senzitivitu. Príde mi veľmi rozumné a až nevyhnutné rozvíjať v sebe túto kvalitu.

Tento post nadväzuje na predchádzjúci. Ak si nečítal, mrkni Senzitivitu. Príde mi veľmi rozumné a až nevyhnutné rozvíjať v sebe túto kvalitu. Hlavne v súčasnej spoločnosti, kde nemá veľmi podporu a pritom mám pocit, že tak silno ju potrebujeme! Rýchle výsledky, progresívne startupy, coolness, MMA, inovácie či počet followerov na instagrame - to sa naozaj ráta. Ale je to naozaj v harmónii? Zakornenené v láske, porozumení, inutícii, bytí a múdrosti?

Senzitivita môže mať okolo seba nabalené aj rôzné názory a strachy, ktoré ju veľmi nepodporujú. Nejde o to, aby sa z nás stala “citlivka”. To môže byť iba jeden prejav našej duše, aby sme si túto kvalitu začali dostatočne vážiť a ceniť.

Senzitivita, istá intimita a jemnosť potrebuje podporu v tej druhej polarite. Potrebuje svoju ochranársku gorilu. Zo svojej skúsenosti viem, že ak cheme ísť do stále väčšej senzitivity, chce to už istú šikovnosť a vzdelanie ako narábať so svojou silou. Silou, ktorá senzitivitu podporuje - pomalá, výživná a trpezlivá. Je to veľa o tom akým spôsobom cvičíme, čo konzumujeme(a netýka sa to iba jedla), s kým sa stretávame, na aké miesta chodíme či čo pozeráme na YouTube.

Najdôležitejšia vec, ktorú tam ja vidím, je stále stabilnejšie zakoreňovať svoje vedomie a pozornosť do tela. Byť v premýšlaní a zároveň senzitívny nie je veľmi podporujúce. Môže sa vám potom zdať, že vám všetko vadí a vyrušuje.

Mať nadstavenú istú prax pomáha, niečo o čo sa môžte oprieť, že vás vedie pre vás zdravým smerom. Minimálne dovtedy pokiaľ sme stále väčšinou pozornosti vo svojom premýšlaní. Verím, že od nejakého bodu sa budeme môcť spoľahnúť iba na svoju intuíciu a všetko čo budeme robiť sa stane jednou prirodzenou a naplňujúcou meditáciou.



Ak by si chcel pocítiť, aké to je mať vedomie zakorenené stabilnejšie v tele, tak som dal von meditáciu - jednobodová koncentrácia. Nájdeš ju na mojom Youtube kanali, stačí keď si zadáš do vyhľadávania - loon jednobodova koncentracia. Bude asi menej obľúbená, ale je úžasne efektívna a dáva obrovský benefit. Dajme si aj takúto drsnejšiu výzvu! Odporúčam si ju zaradiť aspoň na týždeň do praxe a sledovať ako sa vám mení vnímanie.