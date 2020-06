Meditácia prináša senzitivitu

Dnes by som rád porozprával o tom, aký jeden z vplyvov má na nás keď meditujeme. Má to veľa výhod, ale prináša to aj novú výzvu.

S meditáciu prichádza aj jedna kvalita, ktorú by som rád oslovil. Tým, že obraciame svoju pozornosť dovnútra a dlhší čas spočívame so svojim pocitom tela, nastáva v tele efekt zjemňovania a zvyšovania senzitivity. Zjemňovania pocitu, štruktúr a akejsi frekvencie celého nášho bytia. Ponárame sa do svojej hĺbky a aj hĺbky spojenia so zdrojom, z ktorého všetci pochádzame. V buhizme to nazývajú Alaja-vijnana, akási pôvodná mysel, z ktorej sa všetko rodí.

Zotrvávať v tejto stále jemnejšej frekvencii je viac vnútorne naplňujúce, lebo sme hlbšie spojení s touto pôvodnou mysľou. Na konci tejto cesty je to slávne osvietenie, o ktorom básni väčšina mystikov sveta - konečné splynutie s týmto pôvodným zdrojom. Nechcem veľa písať o veciach, ktoré sú nesmierne daľeko od nášho a môjho stavu, len som potreboval, aby sme pochopili, že tu je istý smer, istý vektor, ktorý keď nasledujeme tak to má na nás istý vplyv. Dva z tých vplyvov teda sú, že máme stále jemnejšiu frekvenciu, dalo by sa povedať, že sme citlivejší a druhý, že sa cítime stále naplnenejší.

Rozvíjanie tejto citlivosti je pre mňa esenciálne ak chcem stále hlbší a plnší zážitok zo života. Zároveň má citlivosť jeden obrovský benefit, ktorý si možno veľa ľudí ešte nezvedomilo a to, že so zvyšújúcou citlivosťou mám ako človek stále viac informácii z okolia. Nemyslím teraz informácie typu koľko gramov proteínu má tento produkt, alebo kedy odlieta najbližšie lietadlo z Berlína do Londýna. Myslím skôr informácie, ktoré sú pre mňa osobne oveľa cennejšie. A to sú takzvané pocitové, ktoré mi pomáhajú sa orientovať v živote oveľa užitočnejším spôsobom - lebo sú priamo spojené s tým čo sa deje v tvojom tele a okolí. Kam ťa život vedie, kde je teraz pre teba najlepšie miesto, lepšie vieš rozoznať čo pre seba potrebuješ spraviť alebo ako sa tvoj kamrát práve cíti aj keď možno navonok sa tomu vyhýba - tých benefitov je neskutočne veľa.

Oproti tomuto všetkému potom stojí náš život a vonkajší svet, ktorý môže byť pre nás celkom slušnou výzvou. Výzva je to potom ešte o to väčšia, keď chceme zároveň rozvíjať túto citlivosť do hĺbky. Chcel som dnes hlavne teda zvedomiť, aký má meditácia na nás efekt.