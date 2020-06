Intimita po novom

Dnes sa chcem pohrať so slovom intimita. Čo to pre vás znamená a predstavuje? Vytovorili sme si okolo toho rôzne predstavy...

# téma #

My ako ľudstvo máme jednu úžasnú vlastnosť. Tá naša hlavička sa primiešala snáď už všade. Na jednej strane je to úžasné, že sa môžeme o rôznych veciach spolu baviť, komunikovať a vyjadrovať. Mám to rád. Všímam si ale aj tu tienistú stránku, keď sa s veľa vecí stáva iba akýsi koncept či predstava. Najlepší príklad mi príde cirkev, ktorá dokázala spraviť z lásky akýsi súbor pravidiel, podľa, ktorých by sa mal človek riadiť. Pôvodný zámer bol verím že dobrý, ale chýba tomu istá hĺbka. Žiadny pokus o všeobecné usmernenie ľudí, podľa mňa nikdy nemôže byť úspešný. Oberá ich totiž o ich vlastnú inteligenciu, ich jedinečnú cestu.

Ale dnes sa chcem pohrať so slovom intimita. Čo to pre vás znamená a predstavuje? Ja som totiž zistil, že keď som viac spojený so svojím telom, už tam tieto koncepty nehrajú až takú rolu. Pohľad na tieto veci sa mi mení a vyvstávajú úplne nové vhľady. Momentálne vnímam intimitu už ako istú kvalitu spojenia so sebou a svojim telom. Niečo čo keď prehlbujem tak mi je stále príjemnejšie. V ideálnom stave by som si rád čo najviac zachoval túto kvalitu bez ohľadu na to, či som sám doma pri sviečkach zababúšený do deky alebo na trhovisku s 300 ľudmi. V minulosti som si myslel, že to nie je možné, ale ono to ide. Chce to už ale istú šikovnosť a rozvoj svojej energie, ktorá ma udrží v tejto kvalite bez ohľadu na to čo sa deje okolo mňa. Dokonca buhisti majú vo svojej praxi k tomu aj reálny cieľ. A to, aby si vedeli predstaviť pred sebou pohár vody tak čisto, akoby ho reálne videli na vlastné oči a vôbec by ich z tejto vizualizácie nevyrušilo ani keby okolo trieskalo 1000 bubnov. Preto so senzitivitou treba rozvíjať aj silu. Ale o tom konkrétnejšie už nabudúce.

Intimita ako hĺbka a zároveň jemnosť spojenia s naším telom, nie ako večera pri sviečkach.