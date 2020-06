Zvyk myslieť

Rád by som trochu rozobral, že myslieť nie je niečo čo nám je ľudom prirozené. Spravili sme si z myslenia návyk, ktorý extrémne ovplyvňuje celú našu spoločnosť.

# téma #

Keď som na toto prišiel, tak som si povedal "kiež by to takto mohli pochopiť všetci". Áno, z tejto naivity som už vyrástol, ale s vami by som to aj tak rád zdieľal.

Jedna vec, ktorú je zaujímavé vedieť o našej konceptuálnej alebo premýšľajúcej mysli je, že neustále premýšlať nie je niečo čo by bolo našou prirodzenou ľudskou povahou. Je to zvyk, ktorý si z rôznych dôvodov vytvárame už od detstva. Väčšinou sa "schovávame" v tejto mysli pred rôznymi pocitmi, ktorých sa bojíme.

Prirodzený stav nášho bytia by mal byť, že kam svoju pozornosťou vedomie zameriame, tam by malo v pokoji spočívať. Túto kvalitu si už prirodzene zachovali možno iba domorodé kmene, ktoré stále žijú veľmi späté s prírodou. Píšem to hlavne preto, lebo som sa pár krát k tejto kvalite pričuchol a viem, že tento pokoj a prirodzené spočívanie so svojou energiou a bytím je neskutočne príjemné a neplňujúce. Že vlastne pocit úplneho naplnenia a spokojnosti je akási základná ľudská povaha, pre ktorú nemusíme nič robiť.

Predstavte si, že máte rituál. Každé ráno hodíte tenisovú loptičku o stenu a robíte to takto už 35 rokov. Je potom ťažké vstať a spraviť zrazu niečo iné. Dokonca sa vám môže zdať, že to je vlastne pre vás už prirodzené. Zabudli sme, že sme si to sami vytvorili a nemusí byť úplne jednoduché to zmeniť. A tak podobne to je väčinou aj s naším premýšlaním. Vytvorili sme si obrovský návyk, ktorý ale neprináša sľubené ovocie. To po čom každá bytosť vedome, alebo podvedome túži. Po absolútnej spokojnosti, naplnení a blaženosti.

Tu musím pripomenúť aj typ láskavého prístupu, ktorý sa pri tom snažím kultivovať. Ak už mám tieto informácie, snažím sa si všímať aký sposobom to chcem zmeniť. Keď je myseľ ako rozbehnutý divý kôň, tak to, že na ňu skočím ako Herkules a silovo ju zastavím väčšinou veľmi nepomáha. Bude sa brániť ešte viac a nabudúce sa rozbehne ešte väčšou rýchlosťou a divokosťou. Je to taký meditačný jojo-efekt.

Chcem skôr na toho koňa s pokorou nasadnúť, vypočuť si ho a v kľude ho odviesť do stajne. Je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že si tam ten kôň bude v pokoji žuvkať seno. Už dávnejšie som zistil, že čím jemnejšie a láskavejšie nejakú vec spravím, tým dlohodobejší efekt bude mať.