Óda na smútok

Rád by som v spoločnosti zmenil postoj k niektorým kvalitám, ktoré ako ľudia cítime. Smútok je jedna z prvých.

# téma #

Musím to napísať. Keď vidím, ako s ním zaobchádzame, musím sa ho zastať. Predsa naše telo si nevymyslelo emócie, aby nás trápilo. Každá je aj prospešná. Smútok prináša vačšinou veľmi cenné informácie. Správy o tom, čo nám chýba. Keď naberieme odvahu, ponoríme sa do neho, privítame ho ako najlepšieho priateľa, tak si z toho stretnutia môžeme odniesť veľmi cenné perly.

Podľa čínskej medicíny prináša energiu, ktorá nás obracia dovnútra. Presne naopak ako radosť. Aj tu platí pravidlo, že všetko by malo byť v harmonii, vyvážené. Až keď je smútku nadmieru, tak začína byť neprospešný, uzatvára nás príliš do seba. Takisto ako radosť keď je jej príliš, môže byť deštruktívna. Drží nás v povrchnosti. Ber to ako inšpiráciu k tomu, aby si sa pozrel aký máš k týmto kvalitám vzťah.

Aj radosť môže byť z nejakého dôvodu zakázaná, ale väčšinou to schytá smútok okolo, ktorého máme rôzne procesy, strachy a hlavne zahanbovania. Často ho zatlačíme do útrob nášho podvedomia a potom z nás presakuje zadnými dvierkami. Len pokorne žiada o pozornosť, má pre teba správu, alebo len chce, aby si ho prijal.