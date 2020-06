Na štartovej čiare

V úvodnom článku píšem svoj základny postoj k meditáciám, čo môžete v budúcnosti odo mňa čakať a prečo by som zrušil pojem "vedomý človek"

Mierne mi stúpa adrenalín, keď si predstavím, že to čítaš práve ty. Náhodný okoloidúci, jeden zo 7,3 miliardy ľudí. Malé zrnko piesku, ale pre seba a viacero ľudí taký dôležitý. Chcem ti o sebe niečo zdielať a mám aj dlhodobejší zámer. Ten však nie je v tejto chvíli až taký dôležitý.

Hlavná téma, okolo ktorej budeme v rôznych obmenách krúžiť je meditácia. Tak prvú vec, ktorú si prosím všimni je, akú máš okolo toho slova predstavu. Daj si chvíľu čas a až potom čítaj ďalej.

Ak je to koncentrujúci a levitujúci mních niekde v jaskyni v Himalájach, ktorý sa denne 20 hodín sústredí na svoj palec a takto si priamo šliape svoju cestu za osvietením, tak to je presne to, čo sa ti budem snažiť rozpustiť.

Každopádne, teším sa na skúmanie a vždy sa snažím, aby sa to moje čo najviac blížilo k pravde. Myslím tým ten pocit, že sa nejak vnútorne neklamem a nefičím si na príjemných ilúziách. Tie môžu byt tiež podporné, ale ideálne, keď sa s nimi narába s istou šikovnosťou.

Nebude to žiadny ezoterický výlet do sveta cinkajúcich misiek a očistných kryštálov. Čo pozorujem je, že väčšina ľudí tu u nás v Európe majú pozornosť veľmi koncentrovanú v hlave, a preto mám pocit, že potrebujeme najprv veci pochopiť našou premýšľajúcou mysľou, aby sme boli dostatočne motivovaní sa potom presunúť z premýšľania smerom do tela.

A tu si všímam najväčší kameň úrazu čo sa týka meditácii. Chýbajú mi naozaj kvalitné a dostupné informácie, ako som ich mal šancu naučiť sa ja. Preto chcem zdielať to, čo som zatiaľ objavil a verím, že toho nie je málo. Mám šancu byť súčasťou učenia, ktorému zasvätil život jeden budhistický mních. Dlhé roky precízne študoval klasické budhistické texty a potom, keď sa presťahoval do Dánska si uvedomil, že chce nám, Západným ľudom priniesť túto múdrosť očistenú od rôznych kultúrnych tradícií – nastavenú presne na náš dominantný typ mysle. Až tu som zistil, že aj takáto vnútorná a neskôr aj duchovná práca má svoju logiku a že budhizmus v jeho esencii nie je vôbec náboženstvo ako ho tradične väčšina ľudí chápe. Je to skôr akási veda, ktorá sa na jednej úrovni stretá s mystériom života.

Čo si prosím všimni je, aby sa ti z teórie nestala len ďalšia intelektuálna masturbácia. Budem ti v článkoch síce posúvať informácie, ale tie sú hodnotné len vtedy, keď ich vieme aplikovať do života a prinesú nám prospešnú zmenu. Možno nájdeš vhľady, ktoré ti pomôžu riešiť reálne problémy a zažívať tento svet o kúsok spokojnejší, radostnejší a plnší. Pozývam ťa, aby si sa stal výskumníkom svojho vlastného tela a mysle. Ničomu never pokiaľ to nebudeš mať zažité v tele ako reálnu skúsenosť. Je fajn veci pochopiť v hlave, ale pokiaľ nebudú mať reálny dopad na tvoje zažívanie sveta, tak sa určite zhodneme, že by to bola vyhodená energia pre neužitočné vedomosti. V škole sme ich nazbierali až-až, myslím, že je čas sa venovať niečomu zmysluplnejšiemu, čo povieš?

“Pravdivosť má jednu super vlastnosť, a to, že si potom priťahujete ľudí, ktorí majú rovnakú túžbu byť pravdiví. Je potom veľká šanca, že sa vyhnete guruovi, ktorí by si na vás vylieval svoje spirituálne ego.”

Veľa ľudí tu na Západe sledujú východné filozofie, ako napríklad budhizmus a radi by začali meditovať. Niečo ich na tom priťahuje, možno hlboko v sebe cítia, že niečo nie je úplne v poriadku s ich životom a chceli by to zmeniť. Ten úvodný východiskový bod môže byť pre každého iný. Už len uvedomiť si toto priťahovanie je skvelá vec. Aj ty teraz, keď toto čítaš, si prosím skús uvedomiť, či to s tebou teraz v súlade. Či sa tu medzi riadkami skrýva nejaký pocit, nejaká esencia, ktorá by pre teba mohla byt dôležitá. Píšem to preto, lebo ti chcem ušetriť čas, ak to tam nie je, tak smelo zavri stránku a hľadaj niekde inde. Už dávno som si uvedomil, že pre každého môže fungovať niečo iné a meditácia nikdy nebude populárna. Potichu ti, ale poviem, že o to viac sa oplatí. Meditácia nemusí byť vždy len príjemná, ale časom by mali prísť aj veľmi šťavnaté plody. Pri meditácii to nie sú plody, ktoré potom môžeš zavesiť na Instagram, ale zato ich pocítiš iba ty, silno vo svojom zažívaní sveta okolo seba – to, ako vnímaš. Pre mňa bolo práve toto vždy priorita číslo jedna.

Nebudeš to mať so mnou ale ľahké. Čo som si veľmi silno na sebe uvedomil je, že aby som pri nejakej praxi aj dlhodobo zostal, potrebujem ju naozaj hlboko a detailne pochopiť. Nestačí si prečítať pár motivačných výrokov od skvelých guruov, ktoré síce pekne znejú, dokonca sa s nimi možno na chvíľu aj úplne stotožníš, ale zostanú v tebe tak štyri a pol sekundy a nevedú ťa k žiadnej zmene ani praxi.

Preto ti chcem vysvetliť, čo meditácia naozaj je, aký má reálny vplyv na človeka, jeho telo, myseľ a zažívanie a, ako ju správne robiť. Na to, aby ste so mnou zostali, potrebujete jednu vec, a to mať túžbu byť pravdivý. Poviem vám, že je to skvelá vec, hlavne, keď ideme skúmať veci, ktoré sú na trochu jemnejšej úrovni ako sme bežne zvyknutí. Tu si to ja osobne neviem predstaviť bez učiteľov, ktorých som na svojej ceste stretol. Pravdivosť má jednu super vlastnosť, a to, že si potom priťahujete ľudí, ktorí majú rovnakú túžbu byť pravdiví. Je potom veľká šanca, že sa vyhnete guruovi, ktorí by si na vás vylieval svoje spirituálne ego.

Čo sa často krát stáva v rôznych duchovných komunitách je, že sa všetky tieto skvelé techniky používajú iba ako ďalší únik pred realitou. Mám pocit, že práve preto nemá takzvaná „ezoterická komunita“ veľmi dobrú reputáciu medzi bežnou populáciou. Všetci sme ale ľudia a mne nepríde veľký rozdiel či je niekto “mimo” ako futbalista alebo ako člen “vedomej” komunity. Prúser je, že u tej vedomej komunity to je častokrát trochu viac vidieť.

Mám aj jeden nápad, ako zlepšiť reputáciu tejto komunity, a to nepoužívať pojem “vedomý” človek. Ako koncept je to pre mňa veľký nezmysel, lebo každý človek je vedomý do nejakej miery podľa svojich schopností a aktuálneho stavu bytia, vnímavosti a množstva energie, ktorú má. Astrofyzik v Cerne môže byť tisíc krát vedomejší a láskavejší ako jogový učiteľ. Okrem toho, že to zaváňa duchovným elitárstvom, nebudú skryté motivácie v potrebe si dávať takúto nálepku asi veľmi obdivuhodné. Veď priznať si, že všetci sme len ľudia so všetkými svojimi zraniteľnosťami, návykmi, strachmi a radosťami, a že sme na jednej lodi, je také sympatické a oslobodzujúce. Teda iba okrem toho prípadu, keď sa chceš cítiť špeciálny. Áno, väčšinu toho, čo píšem poznám podľa seba.

Pozývam ťa teda skúmať ďalšie články a hlavne seba. Veľmi rád mám rôzne afirmácie. Jednu som pre teba teraz vymyslel, myslím, že na úvod je ideálna. Afirmácie najviac fungujú, keď si ich nepovieš iba v hlave, ale skúsiš do toho čo najviac zapojiť pocit v tele. Akoby si ich hovoril celým telom. Nepremýšľaj o tom veľmi, skús to iba spraviť. Tu je afirmácia pre teba.

“Takto teraz som. Nie som dokonalý, ale robím maximum podľa svojich aktuálnych schopností. Toto je môj východiskový bod a môžem ho o jeden krôčik zlepšiť. Pravé som to urobil.”